Подпольщик из Николаева рассказал о мобильных крематориях из Германии, размещённых в порту

Николаев, Украина, , 04:33 — REGNUM Мобильные крематории, прибывшие из Германии, разместили украинские власти Николаева в морском порту города. Об этом 10 февраля рассказал активист пророссийского подполья города в беседе с РИА Новости.

Крематорий Иван Шилов © ИА REGNUM

По словам подпольщика, в морском специализированном порту Ника-Тера власти города Николаева расположили несколько мобильных крематориев, доставленных из Германии.

«Поэтому, земляки, если вы слышите вонь — то она идет именно оттуда», — указал подпольщик в видеообращении.

При этом мужчина отметил, что, по данным пророссийских подпольщиков, мобилизованные из Николаева не значатся ни в одном реестре, Киев их попросту не учитывает. Родные мобилизованных не получают от них вестей, солдаты на связь не выходят.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что активист пророссийского подполья из украинского города Николаева рассказал о трупах украинских солдат без органов и признаков ранения, найденных в морге Николаевской городской больницы №1. При этом военнослужащие не значились ни в каких «реестрах и списках».

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