В Филадельфии была реабилитирована женщина, проведшая в тюрьме более 10 лет

Филадельфия, США, , 04:33 — REGNUM В США была реабилитирована женщина, проведшая в тюрьме по ложному обвинению в убийстве свыше 10 лет, сообщает 9 февраля телеканал Fox News.

За решёткой

Прокуратура Филадельфии сняла все обвинения с 29-летней Индии Спеллман. Спеллман в 2010 году вместе с сообщником была осуждена за убийство 87-летнего ветерана Второй мировой войны.

Прокуратура выявила многочисленные нарушения в действиях полиции и проведении следствия.

Отпущенная на свободу Спеллман сказала, что она все 12 лет, проведенные за решёткой, утверждала о своей невиновности, но её никто не слушал. Также она призвала изменить обращение с заключёнными в американских тюрьмах.

Следует отметить, что настоящий убийца ветерана так и не был найден.