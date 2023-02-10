Замглавы МИД РФ Александр Грушко: Россия готова сотрудничать с ЕС при его независимой политике

Москва, , 04:19 — REGNUM Россия будет готова сотрудничать с Евросоюзом, если власти ЕС решатся на независимую политику в многополярном мире, заявил в интервью «Известиям» заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Евросоюз Иван Шилов © ИА REGNUM

«Если в ЕС в итоге задумаются о собственной судьбе и самостоятельной роли в многополюсном мире, будем готовы взаимодействовать с ним по тем направлениям, где это действительно востребовано и отвечает интересам нашей страны», — сказал он.

Замглавы ведомства отметил, что в настоящее время Брюссель ведет себя абсолютно не самостоятельно. Грушко также сообщил, что России поддерживает с рядом стран ЕС дипломатические отношения и регулярные контакты по отраслевым направлениям.

Он добавил, что антироссийская риторика Брюсселя не всегда совпадает с мнением и подходами всех стран Евросоюза.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 декабря президент России Владимир Путин заявил, что государства ЕС позволяют США вытирать о себя ноги. Он подчеркнул, что политика санкций ударила по самому Евросоюзу. Глава государства также добавил, что Россия будет расширять взаимодействие с теми странами, которые заинтересованы в сотрудничестве.

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