Мелитополь, 10 февраля, 2023, 03:55 — ИА Регнум. Как минимум три взрыва были слышны в находящемся под контролем Киева городе Запорожье. Об этом сообщил 10 февраля председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов в своём телеграм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM БПЛА «Герань 2»

«В областном центре, временно оккупированном режимом Зеленского, около 23:57 прозвучали взрывы», — написал Рогов.

Как уточнил Рогов, согласно поступившей информации, взрывов было как минимум три, они были слышны в разных частях города. Первые взрывы прогремели около 23:57 мск, третий взрыв прозвучал в 01:25 мск.

По данным Рогова, украинская сторона сообщает о работе ПВО и о сбитых российских беспилотниках. При этом жители города в социальных сетях пишут об отчётливо различимых характерных звуках беспилотников «Герань-2».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что в шести регионах Украины была объявлена воздушная тревога.