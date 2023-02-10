Российские экологи считают загрязнение почвы при выгуле домашних собак серьёзной проблемой

Москва, , 04:02 — REGNUM Российские экологи хотят обязать владельцев домашних собак использовать для отходов жизнедеятельности своих питомцев бумажные пакеты, сообщают 10 февраля «Известия».

Собака Дарья Драй © ИА REGNUM

По оценкам экспертов, в 2020 году в стране было около 22,6 млн собак. Таким образом, в 59% российских семей, то есть примерно у 70,4 млн человек старше 14 лет, были домашние животные. Рост числа собак увеличивает и объём производимых ими отходов до почти 4 млн т в год.

Часть людей уже привыкла убирать отходы своих собак в отдельные пакеты и выбрасывать их в мусорные баки. Но многие хозяева не делают этого. В то же время те, кто всё-таки убирает за своими питомцами, используют в основном полиэтиленовые пакеты. Но их затем нельзя отделить от органических отходов, и в итоге пластик попадает в почву, воду и микроорганизмы, загрязняя окружающую среду.

Поэтому следует устанавливать специальные боксы для сбора таких отходов. Кроме того, отходы следует собирать в боксы именно в бумажных пакетах. В дальнейшем их можно будет переработать в компост, считают экологи.