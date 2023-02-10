В Киеве готовы применить британские дальнобойные ракеты для ударов по Крыму

Лондон, , 03:29 — REGNUM Ракеты большой дальности, которые Великобритания намерена передать Украине, готов использовать Киев для ударов по целям в Крыму. Об этом 9 февраля сообщает издание The Times.

Запуск противокорабельной ракеты Harpoon с подводной лодки Dodmedia.osd.mil

Отмечается, что в военных кругах подтвердили изданию, что слова президента Украины Владимира Зеленского об уничтожении военных объектов на российской территории, которые Киев считает «оккупированными», по сути означают возможность удара по Крыму. По мнению источника, Киев готов к действиям такого рода.

Напомним, во время визита Зеленского в Лондон, премьер-министр Великобритании Риши Сунак подтвердил готовность передать Киеву «более дальнобойные вооружения». Уточнений, какого рода вооружения имеются в виду, не было, но Лондон уже анонсировал возможность передачи Киеву ракет большой дальности. Военные обозреватели предполагают, что речь идёт, вероятнее всего, о противокорабельных ракетах Harpoon с дальностью поражения до 240 км. Такие ракеты можно модифицировать для поражения наземных целей.

Уточняется, что в Лондоне, несмотря на опасения по поводу возможной эскалации украинского конфликта на фоне поставок дальнобойных вооружений, всё же инициировано обсуждение правительством вопроса о количестве ракет, которые Британия может передать Киеву.