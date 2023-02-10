Майка Пенса вызвали к спецпрокурору, ведущему расследование дела против Трампа

Вашингтон, , 03:11 — REGNUM Бывшего вице-президента США Майка Пенса вызвали на допрос к спецпрокурору Джеку Смиту, расследующему дело в отношении экс-президента страны Дональда Трампа. Об этом 9 февраля сообщает телеканал ABC News.

Майк Пенс

«Пенс был вызвал к спецпрокурору, занимающемуся надзором за расследованиями против Трампа», — уточнил телеканал, ссылаясь на источники, знакомые с ситуацией.

Представители Пенса и спецпрокурора Смита отказались от комментариев по данному вопросу.

Напомним, Джек Смит был назначен спецпрокурором в ноябре 2022 года главой минюста США по делу о возможном препятствовании передачи власти по итогам президентских выборов 2020 года и о причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в начале января 2020 года. Также Смиту поручено установить законность хранения Трампом секретных документов в его поместье во Флориде.

Глава минюста США Меррик Гарланд в конце ноября прошлого года назначил Джека Смита спецпрокурором для разбирательства по обвинениям о возможном препятствовании передачи власти по итогам выборов 2020 года и причастности Трампа к штурму Капитолия его сторонниками в январе 2021 года. Кроме того, Смит должен расследовать законность хранения Трампом секретных правительственных документов в его частном имении Мар-а-Лаго во Флориде.

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