Украинские власти продолжают надеяться на получение значительной иностранной финансовой помощи

Киев, , 03:11 — REGNUM Американская инвестиционная компания JP Morgan будет помогать киевским властям привлекать частные иностранные инвестиции на Украину, сообщает 9 февраля пресс-служба украинского правительства.

Доллар Иван Шилов © ИА REGNUM

Об этом говорится в подписанном в Киеве меморандуме о взаимопонимании между министерством экономики Украины и JP Morgan Securities.

Вице-премьер Юлия Свириденко отметила, что Украина остро нуждается в инвестициях для восстановления и послевоенного экономического роста. Правительство определило следующие приоритетные и перспективные направления восстановления и инвестиций: энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

Напомним, что руководство Украины неоднократно заявляло от том, что без существенной иностранной финансовой помощи украинская экономика не в состоянии будет справиться с многочисленными проблемами.

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