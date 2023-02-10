Киев, 10 февраля, 2023, 03:11 — ИА Регнум. Американская инвестиционная компания JP Morgan будет помогать киевским властям привлекать частные иностранные инвестиции на Украину, сообщает 9 февраля пресс-служба украинского правительства.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Об этом говорится в подписанном в Киеве меморандуме о взаимопонимании между министерством экономики Украины и JP Morgan Securities.

Вице-премьер Юлия Свириденко отметила, что Украина остро нуждается в инвестициях для восстановления и послевоенного экономического роста. Правительство определило следующие приоритетные и перспективные направления восстановления и инвестиций: энергетика, аграрный сектор, природные ресурсы, цифровые технологии, восстановление транспортной и другой инфраструктуры.

Напомним, что руководство Украины неоднократно заявляло от том, что без существенной иностранной финансовой помощи украинская экономика не в состоянии будет справиться с многочисленными проблемами.