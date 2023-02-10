«Страна. ua»: на Украине вновь наблюдается рост цен на продукты питания

Киев, , 02:48 — REGNUM Рост цен на продукты питания в очередной раз наблюдается на Украине, сообщило киевское издание «Страна. ua».

Экономика на Украине Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, в стране подорожали овощи, молочные продукты и макаронные изделия. Журналисты утверждают, что этот процесс связан в том числе и с перебоями в электроснабжении.

В издании отмечают, что вместо сетевой энергии производители вынуждены использовать генераторы, что резко увеличивает себестоимость продукции и отражается на конечной цене продовольственных товаров.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине декабря киевское издание «Обозреватель» написало о том, что стоимость продуктов питания для приготовления блюд для новогоднего стола на Украине за год увечилась почти на 40%.

7 февраля бывший украинский премьер-министр Николай Азаров предупредил о том, что полный коллапс энергетической системы Украины сделает страну непригодной для жизни.

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