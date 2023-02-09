Москва, 10 февраля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Американский самолёт-разведчик Poseidon наблюдал за последствиями взрывов на «Северных потоках» уже через час после происшествия. Информация следует из данных, опубликованных на сайте отслеживания воздушных судов Flightradar24, 10 февраля сообщает РИА Новости.

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По данным Flightradar24, самолёт 26 сентября прибыл из Атлантики, прошёл над Данией и подлетел к острову Борнхольм. Затем он заправился от самолета-заправщика КС-135R над территорией Польши.

После заправки Poseidon вернулся к острову Борнхольм, сделал круг над районом взрыва на высоте 7300 метров и снизился. Потом самолёт ушел от места взрыва вправо, продолжил снижение до 2200 метров и исчез с экранов радаров, отключив транспондер.

Как пояснил военный эксперт Игорь Коротченко, трек Poseidon ясно указывает на запланированное прибытие разведчика в район теракта сразу же после его совершения.

По мнению Коротченко, американский самолет в районе теракта зафиксировал выход потоков газа из взорванного трубопровода и провел мониторинг района с целью обнаружения кораблей и подлодок, которые теоретически могли стать свидетелями произошедшего.

Эксперт указал, что это полностью подтверждает версию американского журналиста Сеймура Херша о причастности властей США к этой диверсии.