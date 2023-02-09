Киев, 10 февраля, 2023, 02:35 — ИА Регнум. Министерство энергетики Украины передало региональной энергокомпании 45 тонн иностранного энергетического обородувания, сообщает 9 февраля пресс-служба украинского правительства.

Министерство энергетики Украины Иностранное энергетическое оборудование

Оборудование, в частности, трансформаторы, генераторы, разъединители, материалы для ремонта ЛЭП, было ранее доставлено на Украину в качестве иностранной гуманитарной помощи.

Министр энергетики Украины Герман Галущенко выразил благодарность властям Польши, Германии, Литвы и Азербайджана.

«Благодаря поддержке наших партнёров, мы продолжаем держать наш энергетический фронт», — подчеркнул министр.

Напомним, что киевский режим получает значительную иностранную помощь, направленную на поддержку и восстановление энергетического сектора Украины.