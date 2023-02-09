Вильнюс, 10 февраля, 2023, 02:09 — ИА Регнум. Украина получит от Литвы 36 зенитных орудий Bofors L7 для борьбы с беспилотными летательным аппаратами, заявил литовский Арвидас Анушаускас 9 февраля на совместном брифинге с украинским министром обороны Алексеем Резниковым.

Иван Шилов ИА REGNUM Литва

По его словам, передача установок уже началась. Анушаускас отметил, что литовская сторона подготовила 15 инструкторов, которые будут действовать на Украине. В свою очередь Алексей Резников сообщил, что Литва решила обучать не операторов, а именно инструкторов.

Он пояснил, что эти специалисты займутся непосредственной тренировкой военнослужащих ВСУ на украинской территории.

Как сообщало ИА REGNUM, в августе министерство обороны Литвы объявило о планах приобрести у Польши 37 ударных дронов-камикадзе Warmate и направить это вооружение на Украину.