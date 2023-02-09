Киев, 10 февраля, 2023, 02:13 — ИА Регнум. Польское телевидение лишило Владимира Зеленского поста президента Украины и назначило его главой республиканской Великобритании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Польский новостной телеканал TVP Info, демонстрируя выступление Зеленского на английской военной базе Bovington Camp, весьма неожиданно в титрах назвал украинского президента «президентом Великобритании».

Советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 9 февраля разместил скрин этого уникального кадра на своей странице в Twitter. За несколько часов фотографию Зеленского, внезапно ставшего «президентом Великобритании», посмотрели почти 1,5 млн человек.