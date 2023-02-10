Доля недружественных стран в российском экспорте существенно сократилась

Киев, , 03:32 — REGNUM Доля дружественных стран в экспорте российских товаров за последний год значительно увеличилась, сообщает 10 февраля РБК со ссылкой на Минэкономразвития России.

Россия и Китай Иван Шилов © ИА REGNUM

Так, 65% российского экспорта на отправляется именно в дружественные страны. Для сравнения, в 2021 году доля дружественных стран составляла 42%. Доля же экономик недружественных стран за этот же период сократилась с 58% до 35%.

По итогам января-ноября 2022 года экспорт России достиг $538 млрд, что на 23,4% превысило экспортный объём в денежном выражении за одиннадцать месяцев 2021 года. Импорт же, наоборот, сократился на снизился на 12,7% до $230 млрд.

Таким образом, за январь–ноябрь 2022 года внешняя торговля России возросла в денежном выражении почти на 10% и достигла $768 млрд.

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