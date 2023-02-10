В Вашингтоне назвали нонсенсом версию Херша о причастности США к взрывам на «Северных потоках»,

Вашингтон, , 01:54 — REGNUM Причастность к взрывам на российских газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» отрицают США и полагают, что объяснения по данному вопросу полностью заслуживают доверия. Такое заявление сделал 9 февраля в ходе брифинга руководитель пресс-службы Госдепартамента Нед Прайс.

Нед Прайс U. S. Department of State

Прайсу задали вопрос, считает ли он, что заявления Белого дома о непричастности к взрывам на «Северных потоках» вызывают доверие на фоне публикации журналиста Сеймура Херша, утверждающего, что за терактом стоит Вашингтон.

«Я полностью так считаю. И я повторяю это здесь», — ответил Прайс и назвал выдвинутую Хершем версию «полнейшим нонсенсом».

Также Прайс указал, что США не контактировали по вопросу о терактах на российских газопроводах с союзниками и партнёрами после выхода статьи Херша и не собираются этого делать по поводу «чего-то, что является совершенным и полнейшим нонсенсом и должно быть сходу отвергнуто любым, кто посмотрит на это с объективной точки зрения».

Кроме того, Прайс заявил, что Херш в своей статье абсолютно неверно подал факты, и ранее он уже так поступал «в очень серьёзных случаях».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский журналист Сеймур Херш отверг предложение выступить в Госдуме.

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