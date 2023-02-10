Anadolu: число погибших при землетрясениях в Турции и Сирии превысило 20 тысяч человек

Анкара, , 01:52 — REGNUM Общее число погибших в Турции и Сирии в результате разрушительного землетрясения, которое произошло 6 февраля, превысило 20 тысяч человек, 9 февраля сообщило информационное агентство Anadolu.

Землетрясение Иван Шилов (с) ИА REGNUM

По информации журналистов, в Сирии жертвами природной катастрофы стали не менее 3162 человек, а в Турции — 17 134 человека. При этом турецкий вице-президент Фуат Октай позже уточнил на брифинге, что в стране из-за землетрясения погибли 17 674 человека.

Таким образом, общее подтвержденное количество жертв достигло 20 836.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Anadolu распространило информацию о том, что в Турции из-под завалов спасли пятилетнюю девочку через 89 часов после землетрясения.

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