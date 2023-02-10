The Washington Post: США помогают ВСУ наводить реактивные системы HIMARS для ударов по России

Вашингтон, , 01:35 — REGNUM Армия США помогает Украине осуществлять точную наводку по целям при ударах по России с применением реактивных систем залпового огня (РЗСО), 9 февраля написала газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц в Вашингтоне и Киеве.

Система залпового огня HIMARS Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Речь идет об использовании установок HIMARS и других дальнобойных видов вооружения. Отмечается, что координация осуществляется через американское командование, которое находится в одной из европейских стран.

При этом высокопоставленный чиновник из США, с котором побеседовали журналисты, утверждает, что Киев якобы самостоятельно выбирает цели, по которым планирует наносить удары, а функция американской стороны носит исключительно консультативный характер.

В публикации указывается, что указанный вопрос является чувствительным для Вашингтона, поскольку США отвергают свое участие в боевых действиях за ВСУ.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля группа американских парламентариев во главе с республиканцем Мэттом Гетцем внесла в Конгресс США резолюцию о прекращении оказания военной и финансовой помощи Украине.