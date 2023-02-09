Москва, 10 февраля, 2023, 01:57 — ИА Регнум. Президент Владимир Путин назвал правильным решение министра транспорта РФ Виталия Савельева оставить иностранные самолёты в России.

kremlin.ru Владимир Путин на встрече с представителями авиационной отрасли

«Виталий Геннадьевич [Савельев] принял такое волюнтаристское решение, взял и всё оставил у нас. И правильно сделал, потому что если с нами так по-хамски ведут себя, то с волками жить — по-волчьи выть», — заявил президент 9 февраля на встрече с представителями авиационной отрасли.

Путин отметил, что таким решением министр транспорта смог сохранить отрасль, парк самолетов и объёмы перевозок, которые «даже подрастать начали».

«Причем мы никому не хамим, мы же готовы рассчитываться, и все, но просто мы не можем позволить обвалить отрасль», — подчеркнул президент.

Напомним, что 1 февраля глава Росавиации Александр Нерадько заявил о том, что более 180 самолётов иностранного производства переходят в российскую юрисдикцию.