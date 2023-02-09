Вашингтон, 10 февраля, 2023, 01:19 — ИА Регнум. Предложение выступить в Госдуме отклонил автор статьи о причастности США к теракту на трубопроводах «Северные потоки» Сеймур Херш. Об этом 10 февраля сообщает РИА Новости.

Иван Шилов ИА REGNUM Северный поток

Выступить в Госдуме предложил американскому журналисту член комитета Госдумы РФ по безопасности и противодействию коррупции Султан Хамзаев («Единая Россия»). Херш в ответ поблагодарил за предложение, но ответил отказом.

«Большое спасибо, но я занимаюсь историями, а не политикой», — пояснил Херш.

При этом журналист не исключил, что его выступление может состояться в будущем.

Напомним, американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Херш опубликовал своё расследование причин взрывов на российских газопроводах. В публикации утверждается, что летом 2022 года водолазы ВМС США установили под «Северными потоками» дистанционно активируемую взрывчатку. Затем, спустя три месяца, с помощью этой взрывчатки норвежцы уничтожили три из четырёх ниток трубопроводов «Северный поток».

Ранее ИА REGNUM сообщало, что американский сенатор Майк Ли не исключил причастности властей США к теракту на российских газопроводах.