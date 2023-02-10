В Турции спасена девочка, находившаяся под завалами почти четверо суток

Анкара, , 01:20 — REGNUM Пятилетняя девочка была найдена живой под завалами в Турции, сообщает 9 февраля информационное агентство Anadolu.

Землетрясение в Турции Иван Шилов © ИА REGNUM

Во время поисково-спасательных работ в городе Кахраманмараш спасателями из-под обломков обрушившегося дома была извлечена пятилетняя гражданка Сирии по имени Мина. Она провела под завалами 89 часов.

Спасённая была тут же передана находившейся поблизости дежурной медицинской бригаде.

Один из спасателей-добровольцев, приехавший из соседней провинции, заявил журналистам после спасения девочки о том, что он никогда не был так счастлив, как сейчас.

Напомним, что число погибших во время землетрясения в Турции превысило 17 тысяч.