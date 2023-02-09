Италия выделила €11 млн финансовой помощи Турции и Сирии
Правительство Италии выделило Турции и Сирии €11 млн финансовой помощи
Рим, 10 февраля, 2023, 00:52 — ИА Регнум. Итальянские власти согласовали выделение Турции и Сирии €11 млн для срочной финансовой помощи и содействия жителям указанных стран, которые пострадали от разрушительного землетрясения, 9 февраля сообщило на своем сайте правительство Италии.
Цитата из х/ф «Землетрясение». реж. Сарик Андреасян. 2016. Россия
Помощь выжившим
Кроме того, республика решила объявить на полгода чрезвычайное положение для проведения операций за рубежом.
Как сообщало ИА REGNUM, 8 февраля официальный представитель МИД Китая Мао Нин заявила, что китайское правительство направит 30 млн юаней (около $4,4 млн) на оказание гуманитарной помощи населению Сирии.