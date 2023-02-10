Лавров отметил, что Россия выстоит в гибридной войне, развязанной против неё США

Москва, , 00:44 — REGNUM Россия выстоит в условиях гибридной войны, развязанной против неё США и их союзниками. Такое заявление сделал глава МИД Сергей Лавров 10 февраля по случаю Дня дипломатического работника. Текст опубликован в телеграм-канале МИД России.

Сергей Лавров Иван Шилов © ИА REGNUM

«В этом году мы отмечаем свой праздник на фоне развязанной США и их союзниками гибридной войны против нашей страны. Нет сомнений, что Россия выстоит в нынешний час суровых испытаний и преодолеет их, став еще сильнее», — заявил министр.

Лавров указал, что масштабная «русофобская кампания» затронула и дипломатов, которые сегодня работают в экстремальных условия, зачастую с риском для жизни и здоровья. Глава МИД России отметил работу российских загранучреждений в деле продвижения правдивой и объективной информации о России, её внутренней и внешней политике, в медийном пространстве.

«Продолжим делать все необходимое для защиты национальных интересов и формирования благоприятной внешней среды для устойчивого внутреннего развития России, повышения благосостояния ее граждан. Честь и достоинство Отчизны, всех наших граждан никогда не были и не будут предметом каких-либо компромиссов», — добавил Лавров.