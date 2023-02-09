Вашингтон, 10 февраля, 2023, 00:39 — ИА Регнум. Турция получит $1,78 млрд от Всемирного банка в качестве финансовой помощи для борьбы с последствиями серии землетрясений в этой стране, сообщается на сайте учреждения.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар

Отмечается, что организация начала ускоренную оценку ущерба для установления масштабов бедствия, а также определения приоритетов в предоставлении поддержки.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля турецкое агентство Bianet распространило информацию о том, что парламент Турции согласовал введение чрезвычайного положения в десяти турецких провинциях страны, которые пострадали от разрушительного землетрясения.