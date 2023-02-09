Дамаск, 10 февраля, 2023, 00:45 — ИА Регнум. В Сирии продолжает увеличиваться число погибших и раненых в результате разрушительного землетрясения, сообщает 9 февраля сирийское информационное агентство САНА.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение

Так, в одном из наиболее пострадавших от землетрясения городов Сирии — Джебле на сегодняшний день погибло 283, а ранено 173 человека. За минувшие сутки под завалами был обнаружен 31 человек, и лишь двоих из них удалось спасти.

В городе продолжаются аварийно-спасательные работы. Как сообщили городские власти, 19 жилых домов в городе сложились подобно карточным домикам. Ещё десять зданий повреждены настолько, что подлежат немедленному сносу.

Напомним, что в Джебле спасательную и гуманитарную операции осуществляют российские военнослужащие из российского контингента, расположенного в Сирии.