Париж, 10 февраля, 2023, 00:18 — ИА Регнум. Французское правительство выделит €12 млн в качестве экстренной финансовой помощи сирийским жителям, которые пострадали при разрушительном землетрясении в Сирии, сообщила 9 февраля газета Ouest France со ссылкой на представителя МИД Франции Франсуа Делму.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

При этом €10 млн будут направлены на гуманитарную помощь. Еще €2 млн из указанной суммы пока «находятся на стадии рассмотрения». Они должны быть переданы в виде продовольственной помощи.

Кроме того, Париж намерен помочь и Турции, которая также пострадала от землетрясения. Для этого в республику направят 50 тысяч вакцин против дифтерии и столбняка.

Франция также передаст €500 тысяч на поддержку деятельности Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца в Турции.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля Министерство обороны России объявило, что группировка Вооруженных сил РФ в Сирии доставила гуманитарную помощь жителям сирийской провинции Латакия, которую затронуло разрушительное землетрясение, произошедшее 6 февраля.