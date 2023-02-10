Количество голов, забитых Роналду в клубной карьере, превысило 500

Эр-Рияд, , 00:10 — REGNUM Знаменитый португальский футболист Криштиану Роналду забил свой 500-й гол клубной карьере, сообщает 9 февраля сайт Sports Illustrated.

Криштиану Роналду (сс) Oleg Dubyna

В матче чемпионата Саудовской Аравии Роналду, выступающий за «Аль-Наср», забил четыре гола в ворота команды «Аль-Вахда». Таким образом, общее число мячей, забитых Роналду, составило 502.

Роналду забил 311 голов, выступая за мадридский «Реал», 103 — за «Манчестер Юнайтед», 81 — за «Ювентус» из Турина и три — за лиссабонский «Спортинг».

Напомним, что Роналду является самым высокооплачиваемым футболистом в истории.

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