Киев, 9 февраля, 2023, 23:56 — ИА Регнум. Воздушная тревога объявлена в пяти регионах Украины. Информация опубликована 9 февраля на онлайн-ресурсе украинского министерства цифровой трансформации.

Иван Шилов ИА REGNUM Воздушная тревога

Режим воздушной тревоги действует в Сумской, Полтавской, Харьковской, Николаевской и Днепропетровской областях, а в 22:46 мск объявлена воздушная тревога в Кировоградской области. Жителям, проживающим в этих регионах, настоятельно рекомендовано проследовать в укрытие и следить за дальнейшими уведомлениями.

Кроме того, воздушная тревога объявлена на временно оккупированных Киевом частях территорий ДНР и Запорожской области.

Ранее ИА REGNUM сообщало о режиме воздушной тревоги, введённом на юге Украины, в Одесской и Николаевской областях.