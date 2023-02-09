Teraz: премьер-министр Словакии Хегер пообещал выполнить призыв Украины поставить МиГ-29

Братислава, , 23:43 — REGNUM Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер пообещал поставить Киеву истребители МиГ-29 в ответ на соответствующую просьбу президента Украины Владимира Зеленского, сообщило 9 февраля сетевое издание Teraz.

МИГ-29 Coert van Breda

Их личная встреча состоялась на полях саммита ЕС в Брюсселе. Хегер сообщил журналистам, что переговоры о дальнейшей помощи Киеву, в том числе на европейском уровне, будут продолжены.

Премьер-министр также рассказал, что Зеленский призвал Словакию передать Украине технику и боеприпасы, необходимые для отражения ударов по украинской инфраструктуре.

Как сообщало ИА REGNUM, 25 января пресс-секретарь министерства обороны Словакии Мартина Ковал-Какашчикова заявила, что Братислва поставит Киеву имеющиеся у нее танки Т-72, если ей будет предоставлена достойная замена этой техники.

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