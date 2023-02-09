Киев, 9 февраля, 2023, 23:41 — ИА Регнум. Мэр Парижа Анн Идальго прибыла с визитом в Киев, сообщает 9 февраля пресс-служба киевской городской администрации.

Пресс-служба мэрии Киева Виталий Кличко и Анн Идальго

Она провела встречу с мэром украинской столицы Виталием Кличко, а затем выступила перед депутатами Киевской городской рады. Идальго от имени парижан, французов и «граждан Европы» выразила полную поддержку украинским властям.

Она передала украинской стороне в качестве гуманитарной помощи десять генераторов.

Идальго заявила, что участие российских спортсменов в Олимпийских играх в Париже в 2024 году «неприемлемо». Она выразила убеждение в том, что Международный олимпийский комитет поддержит её позицию.

Напомним, что депутаты Киевской городской рады приняли заявление, с требованием не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпиаде.