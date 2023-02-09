Москва, 9 февраля, 2023, 23:26 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин провел отдельную встречу с министром транспорта РФ Виталием Савельевым и обсудил с ним вопросы транспортной отрасли.

Kremlin.ru Министр транспорта Виталий Савельев

Ранее глава государства открыл модернизированные аэропорты в Новосибирске и в Новом Уренгое. Кроме того, российский лидер встретился с представителями авиационной отрасли.

В ходе общения с ними президент заявил о необходимости опираться на российскую авиатехнику для осуществления перевозок. Путин также рассказал, что спорил с Виталием Савельевым, убеждая того в необходимости уделять внимание закупкам отечественной техники.

По словам главы государства, в конечном счете это помогло Минтрансу сохранить авиационную отрасль.