Американский сенатор обеспокоился предположением, что США взорвали «Северные потоки»

Вашингтон, , 23:20 — REGNUM Беспокойство тем, что атака на российские газопроводы «Северный поток» могла быть совершена властями США без согласования с Конгрессом, выразил 9 февраля сенатор от штата Юта Майк Ли в своём Twitter.

Место разрушения газопровода «Северный поток» Цитата из видео «Северный поток два взрыва 26 сентября»

«Меня беспокоит тот факт, что я не могу быстро исключить предположение о том, что США подорвали «Северный поток». Я поинтересовался у ряда коллег-сенаторов, и никто из тех, с кем я говорил, не были проинформированы об этом когда-либо. Если это окажется правдой, у нас большие проблемы», — написал сенатор в своём личном аккаунте, который ведёт параллельно с официальным.

Накануне Ли опубликовал на своей странице расследование американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша, который заявил о причастности США к теракту на газопроводах. Сенатор прокомментировал статью словами «если окажется ложью, это клевета, если правда — война».

Напомним, несколько мощных взрывов произошло в ночь на 26 сентября 2022 года на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2». В результате газопроводы были повреждены в нескольких местах. В России взрывы на «Северных потоках» назвали очевидным терактом. Во время обследования магистралей были обнаружены две воронки — три и пять метров глубиной, а также разрыв труб длиной в 259 метров.