В Киеве требуют не допускать спортсменов из РФ на Олимпийские игры

Киев, , 23:21 — REGNUM Депутаты Киевской городской рады потребовали не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Азиатских играх, сообщает 9 февраля сайт мэрии украинской столицы.

Виталий Кличко Пресс-служба мэрии Киева

Депутаты обратились с обращением в Международный олимпийский комитет, к дипломатическим миссиям, представительствам международных организаций и к городам-побратимам Киева.

»… лозунг «Спорт вне политики» потерял право на существование. Российские и белорусские спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, молча поддерживают войну против Украины. Некоторые же и открыто выступают за имперские стремления агрессора. Поэтому цивилизованный мир должен стоять на решительной позиции — никаких нейтральных флагов, никакого участия в международных соревнованиях…» — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил при определённых условиях участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.

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