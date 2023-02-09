Киев, 9 февраля, 2023, 23:21 — ИА Регнум. Депутаты Киевской городской рады потребовали не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских и Азиатских играх, сообщает 9 февраля сайт мэрии украинской столицы.

Пресс-служба мэрии Киева Виталий Кличко

Депутаты обратились с обращением в Международный олимпийский комитет, к дипломатическим миссиям, представительствам международных организаций и к городам-побратимам Киева.

»… лозунг «Спорт вне политики» потерял право на существование. Российские и белорусские спортсмены, в том числе олимпийские чемпионы и призеры Олимпийских игр, молча поддерживают войну против Украины. Некоторые же и открыто выступают за имперские стремления агрессора. Поэтому цивилизованный мир должен стоять на решительной позиции — никаких нейтральных флагов, никакого участия в международных соревнованиях…» — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что Международный олимпийский комитет допустил при определённых условиях участие российских и белорусских спортсменов в Олимпийских играх.