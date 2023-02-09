Число жертв взрыва на бывшем заводе в Киеве увеличилось до четырех

Киев, , 22:55 — REGNUM Не менее четырех человек погибли в результате взрыва на территории бывшего завода в Дарницком районе Киева, 9 февраля сообщила в своем телеграм-канале городская военная администрация.

Взрыв Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Ранее сообщалось о двух погибших при инциденте.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля мэр Киева Виталий Кличко написал о взрыве, прогремевшем на территории бывшего завода в Дарницком районе. Он предположил, что под завалами могут быть люди. По одной из версий, на территории объекта взорвался газовый баллон.

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