Киев, 9 февраля, 2023, 23:20 — ИА Регнум. В Киеве продолжается масштабная кампания по «дерусификации» и «десоветизации» украинской столицы, сообщает 9 февраля пресс-служба городской мэрии.

Пресс-служба мэрии Киева Снос памятника генералу Ватутину в Киеве

В Мариинском парке был демонтирован памятник советскому военачальнику генералу Николаю Ватутину. Такое решение ранее приняла «Рабочая группа по изучению вопросов устранения памятных объектов, связанных с историей и культурой России и СССР, из публичного пространства города Киева».

Переименован 31 городской объект: площади, проспекты, улицы, переулки. В частности, переименованы площадь и проспект Победы, улицы: адмирала Ушакова, маршала Рыбалко, Олега Кошевого, Пестеля, Мичурина, Леваневского, Немировича-Данченко, Тропинина, переулок академика Зелинского.

«В Киеве продолжается процесс дерусификации. Мы избавляемся от советских названий и символов, связанных со страной-агрессором… Мы должны убрать и забыть старые советские и русские названия навсегда. А называть наши улицы именами наших героев, в частности героев современной русско-украинской войны. Нашу культуру и нашу историю России не удастся украсть и уничтожить», — заявил мэр Киева Виталий Кличко.

Напомним, что в украинской столице уже переименовано 268 городских объектов.