В Бельгии украинские военные пройдут обучение управлению подводными дронами

Брюссель, , 22:49 — REGNUM Украинские военные прибыли для обучения управлению подводными дронами в Бельгию. Об этом 9 февраля сообщила министр обороны Бельгии Людивин Дедондер в своём Twitter.

Бельгия

Как уточнила Дедондер, Бельгия примет украинских военных в рамках Миссии ЕС по оказанию военной помощи Украине. Военнослужащие пройдут обучение по подводным системам, поставляемым Киеву Бельгией.

Напомним, совет министров Бельгии утвердил передачу Украине десяти беспилотных подводных аппаратов в ноябре 2022 года. Подводные беспилотники производит компания ECA Robotics Belgium. Как заявляют власти Бельгии, беспилотники могут обнаруживать все подводные угрозы, в том числе мины и шпионское оборудование.

Подводные беспилотники уже стоят на вооружении и бельгийской армии.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что Бельгия подготовила для передачи Киеву партию беспилотных подводных аппаратов и две мобильные лаборатории.

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