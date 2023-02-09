Лиссабон, 9 февраля, 2023, 22:44 — ИА Регнум. Португалия не имеет возможностей для того, чтобы передать Украине свои истребители, заявил 9 февраля в рамках визита в Брюссель португальский премьер-министр Антониу Кошта, передает телеканал CNN Español.

Иван Шилов ИА REGNUM Антониу Кошта

Глава правительства пояснил, что все боевые машины в настоящее время задействованы в неотложных миссиях НАТО. При этом Кошта подчеркнул, что у властей республики нет «красной линии» в указанном вопросе.

Он также отметил, что Португалия предприняла максимум усилий в рамках поддержки Киева. Премьер-министр добавил, что недавно португальское правительство решило отправить ВСУ три танка Leopard 2.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля глава правительства Бельгии Александер де Кроо заявил, что бельгийские власти не рассматривают вариант с передачей Украине военных самолетов.