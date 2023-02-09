Нью-Йорк, США, 9 февраля 2023, 22:29 — REGNUM Название картины «Русская танцовщица» французского художника Эдгара Дега сменил на «Танцовщица в украинском наряде» музей искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке. Информация об этом была опубликована 9 февраля на сайте музея.

Эдгар Дега. Русские танцовщицы (фрагмент). 1899
Эдгар Дега. Русские танцовщицы (фрагмент). 1899

Отмечается, что на такой шаг руководству музея пришлось пойти после требований украинских активистов, устроивших акцию за смену названия картины в социальных сетях.

«Русскими танцовщицами картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд ученых уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет», — сказано в примечании на сайте музея.

В апреле 2022 года Национальная галерея в Лондоне вынужденно сменила название картины Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы», также после многочисленных требований украинской диаспоры.

«Русские танцовщицы» — это тематическая серия картин Дега, написанных пастелью и углем в 1890-х и начале 1900-х годов. Всего известно девять работ французского художника, которые хранятся в различных музеях и частных коллекциях. Названия картин стали предметом для дискуссии в связи с конфликтом на Украине.