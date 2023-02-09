Нью-Йорк, США, 9 февраля, 2023, 22:29 — ИА Регнум. Название картины «Русская танцовщица» французского художника Эдгара Дега сменил на «Танцовщица в украинском наряде» музей искусства «Метрополитен» в Нью-Йорке. Информация об этом была опубликована 9 февраля на сайте музея.

Эдгар Дега. Русские танцовщицы (фрагмент). 1899

Отмечается, что на такой шаг руководству музея пришлось пойти после требований украинских активистов, устроивших акцию за смену названия картины в социальных сетях.

«Русскими танцовщицами картина называлась в книгах, посвященных Дега, вплоть до начала XXI века. Ряд ученых уверены, что костюмы на самом деле являются традиционной украинской народной одеждой, при этом подтверждений тому, что танцовщицы были из Украины, нет», — сказано в примечании на сайте музея.

В апреле 2022 года Национальная галерея в Лондоне вынужденно сменила название картины Дега «Русские танцовщицы» на «Украинские танцовщицы», также после многочисленных требований украинской диаспоры.

«Русские танцовщицы» — это тематическая серия картин Дега, написанных пастелью и углем в 1890-х и начале 1900-х годов. Всего известно девять работ французского художника, которые хранятся в различных музеях и частных коллекциях. Названия картин стали предметом для дискуссии в связи с конфликтом на Украине.