Дамаск, 9 февраля, 2023, 22:19 — ИА Регнум. По меньшей мере 47 человек были спасены в Сирии военнослужащими Вооруженных сил России после разрушительного землетрясения, заявил 9 февраля журналистам заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии генерал-майор Олег Егоров.

Иван Шилов ИА REGNUM Землетрясение в Турции

По его словам, спасательные работы продолжаются. Они ведутся в провинциях Латакия, Алеппо и Хама. Егоров также сообщил, что российские военнослужащие оказали медицинскую помощь 225 жителям Сирии, которые пострадали при землетрясении.

Он добавил, что военные раздали нуждающимся 38,5 тонны гуманитарной помощи, которая включает продуктовые наборы и предметы первой необходимости.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 февраля министр здравоохранения Сирии Хасан аль-Габаш объявил, что в результате землетрясения в республике погибли не менее 1347 человек.