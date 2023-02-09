Пекин разрешил своим компаниям закупать большое количество нефти в России — Bloomberg

Пекин, , 22:30 — REGNUM Крупнейшие государственные нефтяные компании Китая увеличили импорт из России, сообщает 9 февраля Bloomberg.

Нефть Иван Шилов © ИА REGNUM

PetroChina и CNOOC возобновили поставки российской нефти по морю. Так, по меньшей мере три супертанкера с нефтью марки Urals сейчас направляются в китайские порты.

По мнению аналитиков из Energy Aspects, китайские нефтяные гиганты China Petroleum & Chemical и Sinopec в ближайшие месяцы также готовятся увеличить потребление нефти Urals.

Аналитики предполагают, что официальный Пекин дал разрешение своим компаниям закупать в больших количествах российскую нефть, отгруженную в Европе. До недавнего крупные китайские компании предпочитали выжидать, и российскую нефть покупали, в основном, небольшие нефтеперерабатывающие заводы.

Ежедневный импорт нефти Китаем из России может увеличиться в этом году на 500 тыс. баррелей и достичь примерно 2,2 млн баррелей. Эта цифра может возрасти до 2,5 млн баррелей, если Пекин, чтобы пополнить свои коммерческие или стратегические запасы, решит приобрести больше нефти марки Urals.

Напомним, что после введения западных санкций российские нефтяники начали переориентацию на рынки Китая и Индии.

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