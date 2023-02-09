Эксперты высказали предложения по новому курсу об основах государственности России

Москва, , 22:03 — REGNUM В России идет работа над созданием курса по основам государственности, который должен быть включен в образовательные программы высших учебных заведений с 1 сентября 2023 года. Поручение о разработке такого курса дал президент РФ Владимир Путин.

Московский Кремль Дарья Антонова © ИА REGNUM

В работу над его созданием включились авторы проекта «ДНК России». В ходе круглого стола 9 февраля, организованного на площадке пресс-центра МИА «Россия сегодня», эксперты поделились своим видением нового курса.

О том, что он должен восполнить серьезный пробел в понимании общих ценностных оснований между поколениями, заявила заместитель исполнительного директора по стратегии и прогнозированию Экспертного института социальных исследований (ЭИСИ) Екатерина Соколова. По её мнению, для развития национального человеческого и социального капитала этот курс по основам государственности будет очень полезен.

Как отметила эксперт, многие молодые люди в настоящее время очень отдаленно представляют политическое устройство нашей страны, несмотря на полученные в школе знания по обществознанию.

В курс об основах государственности России войдут три ключевых блока. Во-первых, это будут социально-политические характеристики России как страны-цивилизации. Также будет раскрыта тема о том, что делает нас единой нацией сегодня. И в-третьих, необходимо дать понимание того, куда движется государство, какова стратегия его развития.

Говоря об этом, замдиректора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов отметил, что все эти аспекты очень важны для понимания цельности истории:

«Важно анализировать прошлое, искать там ценностные основы, с учётом позиций прошлого мы должны ориентироваться на сегодняшний день и на образ будущего, который особо важен для молодёжи. Сочетание этого — не парадокс, а как раз основа будущего курса», — заявил ученый.

На влияние, которое может оказать новый курс на науку и образование, обратила внимание замдиректора Департамента государственной молодежной политики и воспитательной деятельности Министерства науки и образования РФ Анна Брайнес. О возможности влияния нового курса на политологию высказался декан факультета политологии МГУ, председатель совета директоров ЭИСИ Андрей Шутов.

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Как отметил проректор Государственного академического университета гуманитарных наук Вячеслав Сутырин, в основу нового курса лягут результаты обработки исследований тысяч российских учёных, что говорит о его объективности. При этом ученый отверг любой диктат Запада и оглядку на «чужие стандарты».

«Процесс создания курса строится не директивно, а путём обсуждений, куда вовлечены сотни преподавателей со всей страны. При этом мы идём своим путём, а не путём диктата на Западе. Процесс влияния на другие дисциплины будет идти именно путём широкой открытой дискуссии. Чтобы быть современным, устремлённым в будущее, не обязательно жить по чужим стандартам», — заявил эксперт.

Напомним, в декабре 2022 года президент России Владимир Путин заявил, что для молодёжи необходимо внедрить отдельный академический курс по истории. Как отметил глава государства в ходе выступления на заседании Госсовета, в текущей ситуации молодым людям следует дать прочную опору в виде достоверных знаний об истории России, внедрив отдельный академический курс.

В январе 2023 года это предложение президента было оформлено отдельным поручением, которое он дал министру науки и высшего образования России Валерию Фалькову.

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