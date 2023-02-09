Братислава, , 22:06 — REGNUM Берлин решил передать Братиславе две системы ПВО, чтобы их поставили на границе с Украиной. Об этом 9 февраля сообщила журналистам пресс-секретарь минобороны Словакии Мартина Коваль-Какашчикова.

Зенитная система MANTIS (сс) Frank Vincentz

«Германия поставит в Словакию бесплатно и на постоянной основе две стационарных системы ПВО малой дальности Mantis, которые помогут усилить защиту восточной границы республики с Украиной», — сказала Какашчикова.

Глава минобороны Словакии Ярослав Надь по этому поводу заявил, что общая стоимость немецких комплектов ПВО составляет €120 млн. В скором времени словакских военнослужащих будут обучать работе на этой технике.

Стоит отметить, что системы Mantis предназначены для защиты объектов от ракет, снарядов и БПЛА.