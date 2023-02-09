Анкара, 9 февраля, 2023, 22:05 — ИА Регнум. Число погибших в результате землетрясениях в Турции, согласно последним данным, выросло до 17 134 человек. Об этом 9 февраля сообщает пресс-служба управления по ликвидации стихийных бедствий (AFAD)

РИА Новости Жилые дома, разрушенные в результате землетрясения в турецкой провинции Кахраманмараш

«Число погибших в результате землетрясения составило 17 134 человека, число раненых — 70 347 человек», — сообщили в AFAD.

До этого в Турции сообщили о 16 170 погибших. В стране продолжаются поисково-спасательные работы.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу ранее сообщил, что республике помогают 95 стран. Сирии, не побоявшись санкций, оказывают помощь только несколько стран, включая Россию.