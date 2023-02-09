Анкара, 9 февраля, 2023, 22:04 — ИА Регнум. Спасатели в Турции 9 февраля достали из-под завалов живым 37-летнего мужчину, который пролежал там 77 часов. Об этом сообщает агентство Anadolu Ajansı.

Сертач Каяр/Sputnik/РИА Новости Работы по ликвидации последствий землетрясения в Турции

По данным журналистов, это произошло в провинции Адыяман на юго-востоке страны. Мужчине оказали первую помощь и госпитализировали.

Напомним, согласно последним данным, в Турции после землетрясения погибли 16 170 человек, пострадали более 60 тыс. В Сирии число жертв землетрясения увеличилось до 1347 человек, пострадали 2295.