Вашингтон, , 21:11 — REGNUM В Конгресс США внесли для рассмотрения резолюцию о прекращении оказания помощи Украине. Группа конгрессменов США во главе с автором документа республиканцем Мэттом Гетцем содержит требование к Белому дому «прекратить оказывать военную и финансовую помощь Украине».

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Как утверждают авторы документа, помощь Киеву ведет к росту числа жертв среди гражданского населения Украины. К тому же многомиллиардные траты США на поддержку конфликта оказывают негативное влияние на экономику Америки. Инициаторы законопроекта высказали призыв ко всем сторонам конфликта урегулировать ситуацию мирным путем.

«Америка пребывает в состоянии управляемого упадка, и ситуация лишь усугубится, если мы продолжим тратить деньги налогоплательщиков на зарубежные конфликты. Мы должны приостановить выделение всей помощи Украине», — заявил Гетц.

Напомним, ранее Гетц не раз высказывался о том, что поддержка Киева ведет к продолжению военных действий, а никак не к мирному урегулированию.

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