Анкара, 9 февраля, 2023, 21:15 — ИА Регнум. Турецкий футбольный клуб «Хатайспор» уведомил федерацию футбола Турции о снятии с чемпионата республики. Об этом 9 февраля сообщил на телеканале TRT Spor глава федерации Мехмет Бююкекши.

EPA/ABIR SULTAN/ТАСС Последствия землетрясения в Турции

«Клуб сообщил нам, что не будет играть свои матчи в этом сезоне», — сказал Бююкекши.

Он добавил, что с соревнований также снялся ФК «Газиантеп». Турнир продолжат 17 футбольных команд. Права двух снявшихся клубов будут сохранены.

Ранее сообщили, что под завалами после землетрясения в Турции нашли игрока «Хатайспора» Кристиана Атсу.

Стоит отметить, что «Хатайспор» был создан в 1967 году. Он получил право играть в высшей лиге Турции только в 2020 году.