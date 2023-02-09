Оболенск, , 21:04 — REGNUM 64,5 млн упаковок лекарственных препаратов выпущено в 2022 году на фармацевтическом заводе «Алиум» («Биннофарм Групп») в Московской области. Как сообщает пресс-служба предприятия, в минувшем году здесь освоен выпуск 13 новых лекарственных препаратов, среди которых жизненно необходимые и важнейшие, а также препараты, предназначенные для лечения артериальной гипертензии у взрослых, антигельминтные и противопротозойные средства, диуретики, жаропонижающие, противовоспалительные и обезболивающие средства, а также первого российского дженерика рифаксимина — антибиотика для лечения кишечных заболеваний.

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По словам генерального директора «Биннофарм Групп» Рустема Муратова, в этом году «Алиум» планирует увеличить выпуск лекарственных препаратов на экспорт в страны ЕАЭС, а также в Узбекистан и Молдавию. В ближайшее время на предприятии завершится модернизация участка по производству лекарственных препаратов в капсулах.