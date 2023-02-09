В США предварительно установлено, какую информацию собирал китайский аэростат

Вашингтон, , 20:56 — REGNUM Предварительные данные о том, с какой целью китайский аэростат находился над территорией США, уже имеются. Они касаются широкого круга информации, интересующей Китай. Об этом заявил 9 февраля в ходе слушаний в комитете по ассигнованиям Сената Конгресса США заместитель помощника главы Пентагона Джедадайя Роял.

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По его словам, на основании изучения элементов и оборудования аэростата получены довольно «правдоподобные предположения на этот счет». Как считают в военном ведомстве, аэростат действовал в рамках «широкого комплекса операций, проводимых Китаем с целью получить больше сведений о США».

Напомним, 4 февраля в небе над США был сбит аэростат, запущенный Китаем. Его сбили с помощью ракеты «воздух — воздух», запущенной с истребителя F-22. Китай заявил, что это метеорологический зонд и он попал случайно на территорию США.

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